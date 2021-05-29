Троих его подельников задержали в Мукачево.

Во Львове задержали так называемого «авторитета» из Мукачево Артура Пашкуляка. Мужчину задержали в аэропорту по прилету из Анталии.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Сотрудники УКР во Львовской и Киевской области, а также спецназовцы КОРД задержали мужчину, когда он вышел из самолета в порядке статьи 208 УПК Украины. Пашкуляка подозревают в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса. То есть, умышленное убийство», – сообщил журналист.

По его информации, задержание связано с возможным убийством Владислава Русина, который бесследно пропал осенью прошлого года на Свалявщине.

Читайте также"За что, ребят?": в полиции показали видео жесткого задержания "смотрящих" под НиколаевомПозже журналист сообщил о задержании троих подельников Пашкуляка в Мукачево.

«По предварительной информации задержаны Николай Смужаница, Виталий Першаков и Василий Щадей», – отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц