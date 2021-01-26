Девушка перебегала дорогу в неустановленном месте.

Во Львове суд признал виновной студентку, которую сбила маршрутка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львовской области поезд протаранил маршрутку: есть пострадавшие (фото)Отмечается, что девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел затормозить. Согласно решению суда она должна уплатить штраф.

«Перебегать дорогу в неустановленном месте запрещается. В соответствии с этим можно спокойно привлечь к административной ответственности», – отметил пресс-секретарь Галицкого районного суда Львова Павел Береза.

После аварии медики диагностировали ушибы у студентки. Потерпевшая общаться с журналистами не захотела, и на судебные заседания она не ходила.

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Автор: УНИАН