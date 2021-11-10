Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели – до 29 ноября.

Во Львове с 15 ноября восстанавливается очное обучение для учеников младших классов.

Об этом после завершения заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы", - рассказал городской голова.

По его словам, остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели – до 29 ноября.

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"Сейчас мы находимся на распутье. Медики отмечают, что наши карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии", - добавил Садовый.

Как сообщал УНИАН, с 30 октября во Львовской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности. С 1 ноября во Львове все школьники перешли на дистанционное обучение.

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Автор: Светлана Макринская