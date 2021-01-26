Секретарь СНБО заявил, что новая история взаимоотношений между Украиной и Россией возможна только тогда, когда последний российский солдат покинет территорию Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина не нуждается в советах России по языковому вопросу.

Об этом Данилов сообщил в социальной сети Facebook.

"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - заявил Данилов.

Он напомнил, что после оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для Украины является страной-агрессором.

"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - заявил Данилов.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии российскому изданию "Аргументы и факты" заявил, что в Украине происходит "языковая дискриминация" в связи с вступлением в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке с 16 января.

Он считает, что украинская власть "последовательно разделяет единый народ России и Украины" и разрушает "культурно-цивилизационные основы государства".

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: Виталий Саенко