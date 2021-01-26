Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина не нуждается в советах России по языковому вопросу.
Об этом Данилов сообщил в социальной сети Facebook.
"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - заявил Данилов.
Он напомнил, что после оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для Украины является страной-агрессором.
"Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - заявил Данилов.
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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии российскому изданию "Аргументы и факты" заявил, что в Украине происходит "языковая дискриминация" в связи с вступлением в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке с 16 января.
Он считает, что украинская власть "последовательно разделяет единый народ России и Украины" и разрушает "культурно-цивилизационные основы государства".
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
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