На пробное внешнее независимое оценивание, которое состоялось 10 апреля, пришли 93-95% зарегистрированных участников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
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Как отмечается, на тестирование были зарегистрированы более 120 тысяч человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%.
«Пробное ВНО прошло организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции», - говорится в сообщении.
Оно состоялось в большинстве регионов Украины, кроме города Киева, Черниговской и Николаевской областей.
«Согласно решению Украинского центра оценивания качества образования, из-за прекращения движения общественного транспорта, что делало невозможным подъезд зарегистрированных участников и педагогов, задействованных в проведении внешнего независимого оценивания, пробное ВНО в этих трех регионах перенесено на 24 апреля», - добавили в МОН.
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