В Минобразования назвали условия для допуска выпускников к ВНО-2020

Обнародованы рекомендации Минздрава относительно проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ в условиях карантина.

К внешнему независимому оцениванию, единому вступительному экзамену и единому специализированному вступительному испытанию будут допускаться лица с температурой ниже 37,2, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, об этом говорится в рекомендациях по проведению ВНО, ЕВЭ и ЕСВИ в период карантина в связи с распространением COVID-19.

Перед началом тестирования у участников и привлеченных лиц будут измерять температуру и оценивать наличие респираторных болезней.

К участию в тестировании и выполнению служебных обязанностей будут допускаться лица, у которых: температура тела составит не более 37,2; будут отсутствовать признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, общая слабость); будет надета маска или респиратор, закрывающая нос и рот.

Места для проведения ВНО, ЕВЭ и ЕСВИ должны отвечать следующим требованиям: дистанция между участниками во время тестирования - не менее 1,2 м друг от друга, на входе в здание - место для обработки рук антисептиком, в санитарных комнатах - жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца; во время тестирования, при благоприятной погоде, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях; в здание не будут допускаться сопровождающие лица, кроме тех, кто сопровождает людей с инвалидностью; в местах проведения тестирования будут дежурить медицинские работники; на выходе должны быть размещены контейнеры или урны с крышкой для использованных масок; до и после тестирования аудитории проветриваются не менее 30 минут, после тестирования поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения очищаются и дезинфицируются.

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Организаторы тестирования и экзаменов должны проинформировать участников о: признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к тестированию и экзаменам; возможности участия в дополнительных сессиях тестирования для лиц, которых не допустят к тестированию по состоянию здоровья; противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать во время тестирования.

"Пункты тестирования будут обеспечены антисептиками, средствами дезинфекции для уборки, а каждый участник получит защитную маску. Респираторы можно использовать в течение всего тестирования, защитные маски необходимо менять каждые 3часа, или если маска загрязнилась или стала влажной", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня - 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.

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