В пятницу, 5 февраля, в Верховной Раде в который уже раз попытаются рассмотреть в первом чтении проект антитабачного закона - на этот раз под №4358 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака».

«Этот проект уже пережил несколько редакций, которые заключались чаще в смене номера, тогда как суть оставалась почти неизменной», - пишет РБК-Украина.

Автором проекта является народный депутат Лада Булах. Ее инициативу поддерживает общественная организация «Життя». Все предыдущие попытки авторов законопроекта вынести его на первое чтение заканчивались безрезультатно – проект отправляли на доработку как члены профильного парламентского комитета, так и сама Булах отзывала его для внесения изменений.

«Главная причина провалов состоит в том, - говорится в статье, - что предлагаемые ограничения не соответствовали директивам Евросоюза и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком».

В частности, в последней редакции проекта осталась норма, запрещающая продавать сигареты лицам, не достигшим 21 года. «В Украине, как известно, совершеннолетие и получение всех гражданский прав и свобод наступает в 18 лет», - объясняется в статье противоречие с действующим законодательством.

«Потребитель, которому исполнилось 18 лет, по нынешнему законодательству имеет право покупать и потреблять табачные изделия, он курит, предположим уже год или два, но, когда ему исполнилось 20 лет, вдруг появляется закон о том, что он не имеет права купить сигареты еще год, пока ему не исполнится 21. Это вовсе не означает, что 20-летний курильщик сделает перерыв на год – почти гарантированно, что он найдет способ купить сигареты, и с большой долей вероятности это будут контрабандные или поддельные сигареты», - добавляют авторы.

Также к росту контрабанды неминуемо, по мнению авторов, приведет запрет на видимую выкладку сигарет на витринах. Подобной нормы в Директиве ЕС нет, но ее предлагает ввести Булах.

Еще одна новация от авторов антитабачного законопроекта – запрет на использование добавок, без объяснения, каких именно, даже необходимых в технологическом процессе. «Если потребитель примет решение искать сигареты со вкусами и ароматами, то он найдет их на нелегальном рынке», - говорится в статье.

Авторы проекта успокаивают, что будет установлен годовой переходный период, «тогда как директива ЕС предполагает введение антитабачного законодательства в действие не раньше, чем через два года после его принятия, а то и позже».

Вместо очередной попытки принять проект, изобилующий нарушениями как украинского, так и европейского законодательства, «в сложившейся ситуации достаточно было бы прямой имплементации директивы 2014/40/ЕС», - приходит к выводу издание.

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Автор: УНИАН