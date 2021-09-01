В "Оппозиционной платформе – За жизнь" похвастались сомнительным достижением.

Черновицкая общеобразовательная школа I-III ступеней №4 оставила русский язык в программе изучения как второго иностранного на 2021-2022 годы.

Об этом сообщает ОПЗЖ.

Отмечается, что на решение администрации заведения повлияло вмешательство политической силы после якобы обращения по этому поводу родителей 30 учеников.

Однако действующее образовательное законодательство не запрещает изучение русского как второго иностранного, первым является английский.

Читайте также"Не петух в косоворотке": у Зеленского объяснили, что за фигура установлена возле ОПРешение о введении изучения второго иностранного языка принимается, в зависимости от условий для такого изучения, учреждением образования самостоятельно.

Закон "Об образовании" в Украине: что известно

Законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти было рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи. Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителям соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

Верховная Рада, принимая закон о функционировании украинского языка как государственного, среди прочего, продолжила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский.

Автор: Яна Ставская