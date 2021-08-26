Иск в суд подала Днепропетровская областная прокуратура.

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В частности, речь идет о решении облсовета от 2012 года. Иск в суд подала Днепропетровская областная прокуратура. В нем просится признать противоправным и недействующим с 28 февраля 2018 года решение облсовета "О поддержке языковой политики в Украине" от 17.08.2012 года.

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Как говорится в решении суд удовлетворил иск суд еще 13 августа, обнародовали его в реестре через неделю. В своем постановлении суд отметил, что решение облсовета противоречит действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Решение может быть обжаловано.

Ранее Николаевский окружной админсуд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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Автор: Ирина Погорелая