В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, будет проведен второй тур.

Сегодня, 25 ноября 2020 года, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора.

Об этом сообщается на сайте университета.

«Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины», - сообщает пресс-служба КНУ.

Явка избирателей составила 2745 человек, что составляет 71% от общего количества избирателей (3864), внесенных в избирательные списки.

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По результатам голосования, первое место с большим отрывом занял проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. У него - 1652 голоса (42,75%). За ним идут:

Сергей Выжва - 270 голосов (7%).

Андрей Витренко - 234 голоса (6,06%).

Анатолий Конверский – 205 голосов (5,31%).

Александр Голуб - 170 голосов (4,4%).

Максим Куцевич - 53 голоса (1,37%).

Виталий Хромец - 46 голосов (1,19%).

Петр Захарченко - 33 голоса (0,85%).

Ирина Чудовская - 25 голосов (0,65%).

Сергей Болтовец - 9 голосов (0,23%).

Не поддержали ни одного кандидата - 25 человек (0,65%).

Недействительных бюллетеней - 23 (0,6%).

В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, завтра, 26 ноября, Организационный комитет на своем заседании примет решение о дате проведения второго тура голосования.

Напомним, с 28 октября 2008 года ректором университета стал Леонид Губерский. 20 октября 2015 года Губерский был переизбран на должность ректора КНУ.

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Автор: Денис Прядко