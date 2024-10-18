В 2023 году Невеселому сообщили о подозрении в коллаборационизме.

В оккупированном Северодонецке Луганской области, предположительно, погиб коллаборант и соратник предателя Ильи Кивы Виталий Невеселый. Об этом сообщил журналист Алексей Артюх.

"Сообщается, что 16 октября на Гвардейском Hyundai Tucson протаранил "Ниву", за рулем которой находился коллаборант. Источники подтверждают информацию, но пока не спешим и ждем 100% пруфы. Если действительно правда, то это просто фантастическая история о карме, согласитесь", – написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с июля 2018 года по октябрь 2020-го Невеселый возглавлял городской отдел молодежи и спорта Северодонецкого городского совета. А в июле 2020-го коллаборант заявил, что возглавил областную организацию "Патриоты за жизнь", которой руководил предатель Кива.

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После того, как летом 2022 года россияне захватили Северодонецк, Невеселый был назначен руководить так называемым "отделом молодежи и спорта" в городе.

"20 сентября 2023 года Невеселому сообщили о подозрении в коллаборационизме. По информации следователей СБУ, подозреваемый возглавил ячейку российской партии "Новые люди" в оккупированном Северодонецке и проводил политические акции в поддержку российских оккупантов", – добавил журналист.

Инциденты с предателями и коллаборантами

В начале октябре в Энергодаре Запорожской области взорвалось авто с оккупационным начальником охраны ЗАЭС. После захвата станции россиянами он добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками, выдал им списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны попали кирпичом в "главу Мариупольского городского совета". Коллаборант получил черепно-мозговую травму и загремел в реанимацию. Отмечалось, что Олег Носенко начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата города.

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