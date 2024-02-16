Новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины, подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко на всех встречах и мероприятиях от время Мюнхенской конференции по безопасности будет говорить о критической важности начать процесс вступления Украины в НАТО. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Ключевое: новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины. И наши партнеры это понимают. Но убежден, действовать в этой ситуации они должны решительнее и активнее. И буду отмечать на всех встречах в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Поставить его на стабильные "рельсы". Это будет мощным сигналом для украинского общества и предостережением для Путина", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что на трансатлантическом форуме CSU, который проходит в первый день работы конференции, обсуждается дальнейшая помощь Украине.

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"Участвую в трансатлантическом форуме CSU, что происходит сейчас. Дальнейшую помощь Украине и необходимые усилия стран ЕС и США обсуждаем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Баварии Маркусом Зедером, президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Салливаном", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие в юбилейной, 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля. Кличко должен встретиться с делегацией сенаторов США, председателем ХДС в Бундестаге Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по вопросам бюджета Йоханнесом Ханом и другими политиками, которые поддерживают Украину и имеют влияние на расширение военной и экономической помощи. Также Кличко выступит спикером на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине.