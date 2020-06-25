В Киеве проходит церемония прощания с жертвами взрыва на Позняках

Церемония проходит в узком кругу родственников.

Сегодня, 25 июня, в Киеве прощаются с жертвами взрыва газа в доме на Позняках.

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С четырьмя жертвами – работниками железной дороги и их семьями – прощаются на территории локомотивного депо. Среди них вся семья Насти Недашковськой, которая успела выбежать из квартиры на лестницу, передает ТСН.

Как отмечается, близкие погибших пожелали устроить траурную церемонию лишь в узком кругу, поэтому журналистов на скорбное мероприятие не допустили.

Трех погибших похоронят в Василькове, одного - на Южном кладбище в Киеве. Относительно пятой жертвы трагедии информации нет, человек не имел отношения к железной дороге.

Как сообщал УНИАН, 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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