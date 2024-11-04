Текущая ветеранская политика компании "Интерпайп" Виктора Пинчука предусматривает полный чекап состояния здоровья человека после демобилизации, при необходимости лечение и реабилитацию, психологическую и юридическую поддержку и трудоустройство. Об этом пишет издание NV в материале "Медицинское сопровождение, адаптация рабочего места и развитие сообщества: как Интерпайп поддерживает своих ветеранов".

"Первые ветераны вернулись в конце 2022 года. К тому времени у нас уже была построена системная работа по поддержке бойцов на фронте, в частности медицинское сопровождение и психологическая поддержка. Но первые возвращения четко обозначили необходимость помогать и с реинтеграцией к гражданской жизни", - рассказала Людмила Новак, PR-директор "Интерпайпа" и куратор направления работы с военными.

С начала войны около 1200 сотрудников "Интерпайп" были мобилизованы. Демобилизовались 150 - и все они получают помощь от своего предприятия, где был создан специальный штаб помощи мобилизованным и демобилизованным работникам. Все этапы поддержки происходят за счет компании. Если после возвращения с фронта человек снова хочет выйти на работу - ему подбирают рабочее место с учетом текущего физиологического состояния, навыков и опыта.

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Самое главное неписаное правило ветеранской политики "Интерпайп" - глубокое уважение к каждому, кто вернулся с военного фронта и вновь принял трудовой.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить в обществе отношение к ветеранам в целом. Часто их воспринимают, как людей, имеющих физические ограничения, контузии, тяжелое психологическое состояние, нуждающихся в льготах и тому подобное. Мы же меняем эту парадигму. Ведь ветеран - это человек, который закалился в боях. Он мужественный, дисциплинированный, имеет понятие иерархии, ответственности. Все, что нужно, - при необходимости создать условия, поддержать, помочь и уважать каждого", - рассказала руководитель группы помощи мобилизованным и демобилизованным работникам "Интерпайп" Юлия Кишинская.

Истории помощи ветеранам, вернувшимся с войны, в том числе с ампутациями и тяжелыми ранениями читайте в материале NV.