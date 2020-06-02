Вероятные организаторы перестрелки в Броварах год назад жгли автобусы в Киеве - СМИ

29 мая около 7 утра в Броварах порядка 100 человек устроили перестрелку.

Криминальные авторитеты Сергей Илюхин и Виктор Журавлев, вероятно причастные к организации массовой перестрелки в Броварах, ранее фигурировали в деле о поджоге пассажирских автобусов в Киеве. Об этом сообщили Vesti.ua.

Напомним, 29 мая около 7 утра в Броварах порядка 100 человек устроили перестрелку. 21 участник был задержан. В мэрии сообщили, что причиной перестрелки стал передел нелегального рынка пассажирских перевозок.

По подсчетам СМИ, ежедневно «серые» маршрутчики приносят «кураторам» 250–280 тыс. грн. «За год получается свыше 100 миллионов. Неудивительно, что за контроль над такими финансовыми потоками ведется постоянная война», — пишет издание.

По данным Вестей, броварских маршрутчиков «крышуют» местные авторитеты Илюхин и Журавлев по прозвищам Илюха и Журавль. Они устроили перестрелку, чтобы «наказать неугодных и показать всем, кто на самом деле контролирует город и перевозки».

«Сложно представить, что они не понимали, какой резонанс получат устроенные ими разборки. И в этой ситуации есть только два логичных объяснения. Либо Илюхин и Журавель, опьяненные "бандитской властью", утратили связь с реальностью, либо же у этих криминальных авторитетов есть своя "крыша" в правоохранительных органах и они уверены, что удастся избежать любого наказания. Впрочем, возможны и оба варианта», — говорится в материале.

При этом еще год назад их банда фигурировала в деле о поджоге автобусов у станции метро «Лесная» в Киеве. Поджигатели пытались запугать собственника и заставить его платить «за защиту».

Кроме перевозок ОПГ Илюхи контролирует работу нелегальных игровых автоматов, «крышует» наркоторговлю и проституцию в Броварах.

Ранее в эфире одного из телеканалов замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям. О ком именно идет речь, он в интересах следствия не уточнил.

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