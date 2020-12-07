Украинца обвинили в шпионаже в пользу Украины.

В России к 12 годам колонии строгого режима приговорили бывшего украинского футболиста Василия Василенко, которого обвинили в шпионаже.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Новая газета".

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Как сообщается, рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно.

Дело Василенко: что известно

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж - по данным следствия, шпионаж был якобы в пользу Украины.

Василий Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них - "Таврия", "Торпедо" и "Дружба". Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская