В районной администрации заверили, что человеку, который хотел вакцинироваться, но не имел декларации, отказали из-за "человеческого фактора".

В Оболонской РГА объяснили ситуацию с отказом человеку без декларации в записи на вакцинацию против COVID-19.

Как отметила в комментарии УНИАН заведующая сектором здравоохранения Оболонской районной госадминистрации в г. Киеве Юлия Бондарчук, причиной ситуации стал человеческий фактор.

"Вчера я об этой ситуации узнала. Всех руководителей наших заведений обзвонила, обсудила с ними... человеческий фактор, вы же понимаете, никто не отменял... где-то случается на месте, что один кто-то может отказать. Было сегодня и совещание с Департаментом здравоохранения, общегородское. Руководители медучреждений сейчас проработают этот вопрос со своими коллегами и, думаю, больше не должно такого быть. Отказывать в записи не могут", - сказала Бондарчук.

Она заверила, что записаться сейчас могут все желающие.

"Что с декларацией, что без - если человек подпадает под ту категорию, которую сейчас вакцинируем, его должны провакцинировать", - добавила Бондарчук.

Также она обратила внимание, что сейчас вакцинируют категории людей в возрасте 65+ и людей с 18 до 59 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, тех, кто имеет онко- или эндокринную патологию, тех, кто находится в группе риска.

"Но записаться могут все. Для записи нет ограничений. Запись осуществляется для того, чтобы планировать вакцину, для использования полностью. Поэтому записывают всех. И уже потом, по мере подхода соответствующей категории, в которую входит конкретный человек, ему звонят по записи и приглашают на конкретную дату, время. Записаться имеют право все желающие", - сказала Бондарчук.

В РГА скорректировали текст объявление о записи на вакцинацию, уточнив категории людей, которым проводится вакцинация согласно плану вакцинации Минздрава.

"В объявлении было о "записи" на вакцинацию. Когда люди звонят к семейным врачам, по телефонам, указанным в объявлении, "семейники" уже объясняют. Объявление очень быстро готовилось. Возможно, из-за того, что не было широкого объяснения, и возникли такие нюансы... Но по поводу того, что звонили без декларации и им сказали, что не будут записывать на вакцинацию, то это неправильно. Не имеют права отказывать человеку без декларации", - прокомментировала Бондарчук.

При этом она добавила, что все же желательно, чтобы человек имел декларацию, потому что это экономит время как самого человека, так и медиков, а также всех других, кто ожидает в очереди.

Читайте такжеCOVID-19 в Украине: на конец недели выросло количество новых инфицированных и летальных случаев"Чтобы сделать вакцинацию, желательно иметь декларацию. Можно оформить временную медицинскую карту. Но это требует времени. Если карту эту не создать, или не сделать декларацию, то возникает технический момент: вакцинировать могут, но куда вам об этом запишут? Официальных бланков, которые могут выдать человеку, что он прошел первую вакцинацию, пока нет, их будут выдавать по факту второй вакцинации. Поэтому нужно внести информацию в электронном виде в систему о том, что человек получил первую дозу вакцины, от которой дальше будет идти отсчет времени. То есть можно без подписания декларации получить вакцинацию, оформив электронную медицинскую карту. И уже по факту второй вакцинации будет сделана выписка из системы для выдачи сертификата о прививках", - отметила Бондарчук.

Что предшествовало

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом.

Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

Сегодня, в пятницу, 7 мая, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19.

В случае отказа в прививке из-за отсутствия декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

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Автор: Инна Андалицкая