Маршрут перевозки людей пролегал через страны Центральной Европы в Россию.

Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала нелегальный канал перевозки граждан из Киева на оккупированные Россией территории Украины и в обратном направлении.

Как сообщает СБУ, злоумышленники наладили схему нелегальных пассажирских перевозок из Киева во временно захваченные Донецк и АР Крым. "Перевозчики" заезжали в оккупированные регионы с территории РФ, что является незаконным пересечением государственной границы нашего государства.

"Маршрут пролегал через страны Центральной Европы, а дальше в Россию... Для беспрепятственного проезда по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах. Это транспортное средство также принадлежало компании фигуранта дела", - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, стоимость такого "билета" составляла 250 евро в одну сторону. Каждую неделю дельцы перевозили десятки клиентов.

"При этом часть полученных прибылей организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет террористической организации "ДНР" в виде "налогов" за коммерческую деятельность", - заявили в СБУ.

Кроме того, установлено, что к организации канала причастен руководитель столичной компании-перевозчика. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, находящихся за границей.

Для нелегальных перевозок дельцы использовали шесть автобусов из автопарка предприятия.

"Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора схемы правоохранители обнаружили бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности", - заявили в СБУ.

Сейчас организатору и одному из сообщников сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Автобусы, которые были привлечены к нелегальным перевозкам, арестованы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

Разоблачение приспешников террористов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области украинскую продовольственную корпорацию, которая финансировала "фонд" главаря террористов Дениса Пушилина на поддержку российских оккупантов. В частности, компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.

Ранее правоохранители обнаружили российских приспешников в Донецкой области, которые занимались депортацией украинских детей в Россию. Их вывозили якобы в "детские лагеря". Схему организовали россияне Дмитрий Гарцев и Дмитрий Шмелев, которые входят в ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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