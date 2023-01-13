С сегодняшнего дня в Украине начнут действовать изменения на рынке пассажирских перевозок. В частности, максимально упрощается выход новых перевозчиков на маршруты.

С 13 января в Украине заработали изменения на рынке пассажирских перевозок, которые создают условия для повышения конкуренции перевозчиков и вводят требования к транспорту для перевозки маломобильных групп населения.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем. По его словам, реформа пассажирских перевозок позволит избавиться от непрозрачной регуляции распределения маршрутов на межобластные автобусные перевозки и выхода на рынок новых транспортных компаний.

Найем отметил, что с 13 января максимально упрощается выход перевозчиков на маршруты, создаются нормальные условия открытой конкуренции и повышаются требования к качеству транспортных услуг.

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Он добавил, что ранее предприниматель или предприятие, которое годами работало на маршруте, могло продлить себе разрешение еще на годы. Теперь право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет.

"Отмена возможности продлевать срок действия разрешения ставит всех претендентов на маршрут в равные условия. Поэтому новому перевозчику зайти на линию станет более реально", - пояснил он.

Отмечается, что на межобластной маршрут могут выехать любые перевозчики, которые выполняют условия конкурса. На линии будет работать не один победитель, а все, кому это выгодно и кто готов предоставлять лучшие услуги и сервисы.

Также для участия в конкурсе на маршруты весь пакет документов будет приниматься в электронной форме, а объем документов уменьшен.

Пассажирские перевозки в Украине

Как сообщал УНИАН, 2 января стало известно, что "Укрзализныця" не планирует во время полномасштабной войны повышать цены на пассажирские перевозки, но правительство должно подтвердить эту позицию.

Также "Укрзализныця" открывает программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья". Каждый километр путешествия превратится в бонусы. Участником программы лояльности может стать каждый зарегистрированный пользователь мобильного приложения "Укрзализныци".

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