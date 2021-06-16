Самолет с эвакуированной женщиной и ее семью детьми приземлился в ночь на 16 июня в аэропорту "Киев" (Жуляны).

В Украину вернулась еще одна семья, которая находилась в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Самолет с эвакуированной женщиной и ее семью детьми встретили в ночь на 16 июня в аэропорту «Киев» (Жуляны) заместитель руководителя ОП Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Освобожденная гражданка Украины отметила, что очень рада вернуться домой, и поблагодарила всех, кто способствовал этому.

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Машовец заявил, что по поручению президента освобожденным будет предоставлено необходимое медицинское обслуживание, а государство сделает все, чтобы помочь семье вернуться к нормальной жизни в Украине.

Заместитель руководителя ОП также выразил убеждение, что это не последнее освобождение украинских граждан из сирийских лагерей.

«Каждая такая успешная операция еще раз доказывает, что «Украина своих не бросает», - отметил Таран.

Он напомнил, что накануне нового года в Украину из Сирии были возвращены две женщины и семерых детей, которые также находились в сложных условиях.

Джапарова отметила, что из лагерей в Сирии освобождены уже 15 украинцев.

«Верю, что вместе с компетентными органами мы отработаем возвращения всех других наших граждан из лагерей для беженцев», - сказала она.

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Автор: Наталья Ничишина