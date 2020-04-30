В украинских СИЗО появятся платные камеры с улучшенными условиями

Договор относительно поселения в платную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде.

В СИЗО вскоре появятся платные камеры с улучшенными бытовыми условиями, первые шесть - в Киевском изоляторе.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - отметила она.

Читайте такжеУсловия содержания желают лучшего: министр юстиции без предупреждения посетил СИЗО в Одессе (фото)

По словам Высоцкой, договор относительно поселения в камеру с улучшенными условиями будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - отметила замминистра.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве и переселить его обитателей в новую тюрьму. Часть старых корпусов СИЗО сохранят в качестве музея.