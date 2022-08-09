Больше всего выросла цена на куриную печень, тушку индейки и ребра говядины.

В Украине за год подорожало большинство видов мяса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого отметили, что больше всего выросла цена на куриную печень, тушку индейки и ребра говядины.

"Стоимость свежего куриного филе за год в украинских супермаркетах выросла на 18%. В августе 2021 года цена на полочках ретейлеров в среднем составляла 120 грн/кг, тогда как в этом году она подскочила до 142 грн/кг. Больше всего подорожала куриная печень - на 51%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем куриные голени в 2021 году в среднем стоили 60,8 грн/кг, сейчас – 69 грн/кг. Крылья стоят 77 грн/кг, что на 12% дороже прошлогодней цены. Кроме того, существенно выросла стоимость на четверть курицы – до 73,4 грн/кг, что дороже на 33%.

Эксперты отметили, что украинцам сегодня выгоднее покупать сразу целую тушку курицы - по сравнению с прошлогодней ценой, ее стоимость выросла лишь на 3%. Также незначительное подорожание наблюдается на куриные бедра, которые стоят в среднем 98 грн/кг, они выросли в цене всего на 2%.

Что касается свинины, по словам аналитиков, больше всего подорожала свиная рулька с костью – на 37%, она сейчас стоит в среднем 95,9 грн/кг.

"Свиная грудинка в прошлом году стоила 98 грн / кг, сейчас - 129 грн/кг. Фарш и ребра подорожали на 24%, бедренная часть без кости – на 29% (148,9 грн/кг), вырезка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг), лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кости – на 10% (169 грн/кг)", - подсчитали эксперты.

Также они отметили, что в связи с дефицитом на украинском рынке дорожает говядина и телятина. В течение года больше всего подскочила цена на ребра - на 45%. Также значительно подорожала свежая грудинка говядины - с 107 грн/кг до 145 грн/кг.

"Печень подскочила в цене на 20% (96 грн/кг), фарш - на 33% (199,9 грн/кг, ошеек - на 11% (219 грн/кг), антрекот - на 9% (250 грн/кг). Меньше всего изменилась цена на говяжий балык, лишь на 2%. Также незначительно подорожал стейк из окорок - на 6% (260 грн/кг) и гуляш - на 7% (299 грн/кг)", - отметили аналитики.

Кроме этого, стоимость тушки индюка подскочила на 49% - со 110 грн/кг до 164 грн/кг. Тушка утки стоит 158 грн/кг, что на 32% больше, чем в прошлом году. А перепелиная тушка - 197,9 грн/кг, тогда как в августе 2021 стоила 160 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что цены на хлеб, молоко и мясо до конца года будут еще расти, в то же время сезонные овощи к середине сентября будут дешеветь.