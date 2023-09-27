Зеленский подписал закон о пробационном надзоре, который вступил в силу через полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказываться пробационным надзором.

Как объяснили Минюсте, речь идет о законе "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения".

Согласно ему за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания на уровне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой. "Теперь некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы, но не наказания", - говорится в сообщении.

Видео дня

Что предполагает пробационный надзор

Пробационный надзор предполагает комплексное воздействие на правонарушителя без изоляции от общества. Наказание могут назначить на срок от 1 до 5 лет (для несовершеннолетних - 1-2 года). Оно будет заключаться в ограничении определенных законом и приговором суда прав и свобод человека путем введения надзорных и социально-воспитательных мер.

Такое наказание возможно в случае десятков преступных деяний, среди которых:

преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

преднамеренное легкое телесное повреждение; побои и пытки;

домашнее насилие.

угроза убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов; разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов; разглашение банковской тайны.

браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

поругание над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

Приговоренный к пробационному надзору имеет несколько основных обязанностей:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

За нарушение установленных законом требований осужденный может попасть за решетку на срок до 3 лет.

Другие новости о системе наказаний в Украине

Недавно министр юстиции Украины Денис Малюська поднял тему трансгендерных заключенных. Он указывает, что в законодательстве ничего об этой теме нет. Он обратился к читателям, чтобы они высказали свое мнение: нужно ли направлять этого человека в мужскую камеру или в женскую.

Вас также могут заинтересовать новости: