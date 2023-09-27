Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказываться пробационным надзором.
Как объяснили Минюсте, речь идет о законе "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения".
Согласно ему за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания на уровне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой. "Теперь некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы, но не наказания", - говорится в сообщении.
Что предполагает пробационный надзор
Пробационный надзор предполагает комплексное воздействие на правонарушителя без изоляции от общества. Наказание могут назначить на срок от 1 до 5 лет (для несовершеннолетних - 1-2 года). Оно будет заключаться в ограничении определенных законом и приговором суда прав и свобод человека путем введения надзорных и социально-воспитательных мер.
Такое наказание возможно в случае десятков преступных деяний, среди которых:
- преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;
- превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;
- преднамеренное легкое телесное повреждение; побои и пытки;
- домашнее насилие.
- угроза убийством;
- заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, венерической болезнью;
- неоказание помощи больному медработником;
- насильственное донорство;
- эксплуатация детей;
- принуждение к вступлению в половую связь;
- нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
- уклонение от уплаты алиментов; разглашение тайны усыновления;
- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
- нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;
- воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;
- незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
- подделка документов; разглашение банковской тайны.
- браконьерство;
- публичные призывы к совершению теракта;
- поругание над могилой;
- ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- создание или содержание мест разврата и сводничество;
- посев или выращивание снотворного мака или конопли;
Приговоренный к пробационному надзору имеет несколько основных обязанностей:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
За нарушение установленных законом требований осужденный может попасть за решетку на срок до 3 лет.
Другие новости о системе наказаний в Украине
Недавно министр юстиции Украины Денис Малюська поднял тему трансгендерных заключенных. Он указывает, что в законодательстве ничего об этой теме нет. Он обратился к читателям, чтобы они высказали свое мнение: нужно ли направлять этого человека в мужскую камеру или в женскую.
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