Впрочем, украинские политики, в частности оппозиционные, против этой идеи, ведь она слишком рискованная.

Некоторые западные политики подталкивают Украину к проведению парламентских и президентских выборов, несмотря на войну и военное положение.

Как пишет The Washington Post, это предложение, которое первоначально выдвинул Тини Кокс, голландский председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, также поддержал сенатор Линдси О. Грэм во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с сенаторами Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен.

Другие республиканцы также подхватили эту идею, в том числе консервативные комментаторы, такие как Такер Карлсон, который ложно обвинил Зеленского в отмене выборов. Впрочем, Конституция Украины запрещает выборы в условиях военного положения.

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"Проведение свободных и честных выборов в военное время является фактически невозможным и также необдуманным, по мнению украинских чиновников, экспертов по выборам и сторонников демократии. Примерно одна пятая территории Украины сейчас оккупирована российскими войсками. Миллионы украинцев перемещены, многие из них живут за пределами страны. Десятки тысяч солдат воюют на фронте", - пишет газета.

Доказать приверженность демократии

Давление относительно проведения выборов подчеркивает постоянные требования некоторых чиновников на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые демократические демонстрации - во время Оранжевой революции 2003-4 годов и Революции Достоинства на Майдане 2013-14 годов.

Украинские чиновники говорят, что для того, чтобы провести голосование во время войны, необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические препятствия. В частных разговорах некоторые говорят, что такая перспектива абсолютно невозможна и может дать московским силам шанс проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.

"Россияне настаивают на этом через свои тайные каналы... Нет ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы во время войны", - заявил украинский чиновник в аппарате безопасности, пожелавший остаться анонимным.

Чиновник сказал, что проведение выборов может дать России возможность манипулировать и создавать разногласия в украинском обществе и среди политиков.

"Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения", – сказал чиновник, добавив, что "это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость Украинского государства".

Но киевские чиновники также не могут отвергнуть идею проведения выборов бесконтрольно и рискуют оттолкнуть ключевых политических игроков на Западе, которые требуют выборов и имеют решающее значение для поддержки международной финансовой и военной помощи Украине.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что проведение выборов во время войны приведет к тому, что Украина проиграет войну, поскольку внутренние политические разногласия - разногласия, которые естественны для демократического общества - разрушают национальное единство, необходимое для победы над Россией.

"Ценой проведения выборов в военное время будет проиграна война. Единство является незаменимым ресурсом нашей победы", - сказала Тимошенко в интервью в Брюсселе в этом месяце.

Тимошенко также отметила, что солдаты, которые воюют, будут иметь трудности с голосованием и им запрещено по закону баллотироваться на должности во время войны. "Те, кто жертвует своей жизнью на передовой, большинство из них не смогут проголосовать. Семь миллионов украинцев сейчас являются беженцами, многие живут за пределами страны - большинство из них не смогут голосовать", - добавила она.

"Свободные и справедливые" выборы, несмотря на войну

В мае нидерландский политик Кокс дал интервью украинским СМИ, в котором призвал Киев провести выборы, которые были бы "свободными и справедливыми". Он привел пример Турции, которая проводит выборы непосредственно после сильного землетрясения, как доказательство того, что проведение голосования возможно.

Позже Кокс изменил свои комментарии, признав, что выборы не могут быть проведены, пока в Украине действует военное положение, которое вряд ли будет отменено до окончания войны. Но он сказал: "В определенный момент будут выборы, и я советую начать к ним готовиться как можно скорее".

Грэм сделал свои заявления во время встречи с Зеленским, находясь в Киеве в составе делегации Конгресса. На пресс-конференции перед встречей он сказал, что для Украины "настало время сделать следующий шаг в развитии демократии, а именно провести выборы в 2024 году".

"Я хочу, чтобы в этой стране были свободные и честные выборы, даже когда она подвергается нападениям", - сказал Грэм.

В интервью украинским СМИ после визита Грэма Зеленский назвал предложение американского сенатора "очень умными, очень справедливыми". Но он также добавил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только "если право голоса будет обеспечено для всех граждан".

"Как военные смогут проголосовать? Покажите мне инфраструктуру. Этого еще никто не показывал. Как люди за границей смогут проголосовать? Мне никто не показывал", - сказал президент.

На следующий день Грэм выступил с заявлением, в котором отметил, что ему "очень приятно услышать, что президент Зеленский открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году", назвав это решение "смелым и важным" и "актом неповиновения против вторжения России".

"Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и честных выборов во время войны", - сказал Грэм.

В его заявлении признается, что украинский парламент "должен одобрить это" и что "среда безопасности" для голосования "будет сложной".

Цена выборов

Зеленский также сказал, что Украина не может позволить себе потратить 135 миллионов долларов на проведение выборов, пока она борется за свое выживание. Он предположил, что если Запад хочет выборов, то он должен за это заплатить.

"Я не буду проводить выборы в кредит. Я тоже не буду брать деньги из оружия и направлять их на выборы", – сказал Зеленский.

Деньги, по его словам, пойдут на организацию голосования среди военных и примерно 7 миллионов украинских беженцев за рубежом. По словам президента, мера также должна была послать наблюдателей за выборами, которые будут "в окопах".

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами раскритиковал подсчеты Зеленского о 135 миллионах долларов. Ранее Рамасвами заявил, что США должны прекратить финансирование Украины и заставить Киев договариваться с Москвой.

"Его завуалированная угроза отказаться от демократических выборов в Украине, если американский народ не заплатит за них и не выделит еще 135 миллионов долларов финансирования, является новым уровнем вымогательства", - сказал Рамасвами в заявлении, опубликованном Fox News.

В августе Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 дней, до ноября, тем самым перенеся парламентские выборы, которые должны были состояться не позднее конца октября.

Чтобы парламентские выборы состоялись, необходимо внести изменения в Конституцию, считают правоведы. В качестве альтернативы могут отменить военное положение.

Однако депутатам нужно будет прекратить военное положение минимум на два - три месяца-время, необходимое по украинскому законодательству между объявлением выборов и днем голосования, а также дать кандидатам достаточно времени для агитации.

Что говорят в Белом доме

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Украина сама решает, когда проводить выборы. Во время визита в Киев в начале этого месяца государственный секретарь Энтони Блинкен призвал Зеленского провести широкие консультации с обществом и украинской оппозицией относительно того, когда провести следующее голосование.

Высокопоставленный чиновник США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что администрация Байдена с пониманием относится ко многим материально-техническим препятствиям для проведения выборов в военное время.

"Мы не подталкиваем их к проведению выборов", - сказал высокопоставленный чиновник.

Один украинский парламентарий сказал, что давление поступает прежде всего со стороны республиканцев в связи с началом президентских выборов 2024 года. "Это логично и ожидаемо. Конечно, украинские дела так или иначе станут частью внутриамериканского дискурса", - сказал законодатель на условиях анонимности для защиты дипломатических отношений.

Экс-премьер Тимошенко заявила, что ее партия не согласна с Зеленским во многих вопросах, но выступает против проведения выборов в нынешних условиях.

"Мы категорически против этого. Проиграть войну только потому, что кто-то хочет выборов - это недопустимо", - сказала Тимошенко.

Выборы в Украине

Как известно, в 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) - 21 апреля. В то же время в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейчас действует военное положение, во время которого проведение выборов запрещено.

Зеленский ранее заявил, что Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем, которые нужно решить, в частности, вопрос с волеизъявлением на временно оккупированных территориях.

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