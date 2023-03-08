У чиновника возникла дилемма на счет того, в какой камере размещать таких преступников.

Министр юстиции Украины Денис Малюська поднял тему трансгендерных заключенных. Как указал чиновник на своей странице в Facebook, о практической и актуальной проблеме ему напомнил праздник 8 Марта.

Малюська изложил проблему попадания трансгендерного человека в одну из колоний.

"В одну из колоний попал человек, иностранец, который по документам является мужчиной, а визуально выглядит как женщина (и таковой себя считает).

Видео дня

Проблема является очень практичной (а не для ср*ча в Фейсбуке) потому что последствия идентификации пола у нас мгновенные и важные, начиная от правил режима и заканчивая соседями по камере", - написал Малюська.

Министр юстиции указывает, что в законодательстве ничего об этой теме нет. Он обратился к читателям, чтобы они высказали свое мнение: нужно ли направлять этого человека в мужскую камеру или в женскую.

В виде вариантов ответов здесь служат реакции на пост. Также можно предложить альтернативное мнение, однако, как отмечает Малюська, его нужно высказать с учетом того, что денег на строительство специнфраструктуры нет.

В конце министр юстиции добавил свое поздравление по поводу Международного дня женщин.

"Ну и конечно с праздником всех женщин и тех кто себя таковыми считает!!",- написал министр юстиции.

Действия Министерства юстиции: что известно из актуального

В Минюсте объяснили, почему отложили формирование реестра олигархов. Остановка нужна для подтверждения правовой нормы этого реестра от Венецианской комиссии.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что на одного российского военнопленного Украина тратит 10 тысяч гривен в месяц.

Министерство юстиции планирует конфисковать долю российских корпоративных прав в ТРЦ Ocean Plaza. Это хотят сделать через суд.

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