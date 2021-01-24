Президент поздравил разведчиков с профессиональным праздником.

Президент Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов украинской внешней разведки с профессиональным праздником.

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«Искренне поздравляю вас, профессионалов разведывательного дела, с Днем внешней разведки Украины. Этот праздник - не просто возвращение собственной истории и традиций, но и признание государством вашего огромного вклада в укрепление его национальной безопасности», - говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Зеленский отметил, что сейчас украинская разведка отстаивает и независимость и соборность Украины. По его словам, именно в нашей стране сегодня решается будущее евроатлантической безопасности и стабильности.

«Украинское государство уверенно возвращается в европейскую семью, и это часть нашей национальной стратегии. Ваши действия на опережение обеспечивают защиту от внешних угроз. При этом совместно, каждый на своем месте, ежедневно мы возрождаем страну, готовую дать отпор любому захватчику», - отметил президент.

Он отметил, что украинское разведывательное общество наконец имеет закон "О разведке", который открывает новые возможности. «А с ними возлагает еще большую ответственность, ведь в условиях гибридной войны разведка становится очень важной составляющей сектора национальной безопасности и играет ведущую роль в глобальной стратегии противостояния агрессору», - добавил Зеленский.

"Высоко ценю вашу преданность конституционному долгу. Уверен, что патриотизм и настойчивость украинских разведчиков будут способствовать успешному выполнению поставленных задач для укрепления безопасности и дальнейшего процветания Украины», - отметил президент.

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Автор: Юлия Янкевич