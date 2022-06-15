Почти 580 детей получили ранения.

В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли 313 детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что по состоянию на утро 15 июня 2022 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, по официальной информации ювенальных прокуроров, погибли 313 детей, еще 579 ранены.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ОГП.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 291, Харьковской - 169, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Так, 14 июня от обломков вражеской ракеты в г. Золочев Львовской области пострадал младенец.

13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" с. Пятницкое и пгт. Малиновка Чугуевского района Харьковской области получили ранения трое детей 3 месяца, 11 и 17 лет.

Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в Мариуполе. В частности, во время обстрела Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета, в том числе две девочки 13 и 15 лет.

В мае оккупанты обстреляли территории г. Лиман Краматорского района Донецкой области, погибли 4 девочки.

Также установлено, что в результате обстрелов военными РФ в Мариуполе получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

В Украине в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 тыс. 985 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Напомним, 3 июня на Луганщине от рук оккупантов погибла мать с ребенком.

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