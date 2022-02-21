В правительстве подчеркнули, что нужно сейчас наработать новые решения на весенне-летний период.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и при необходимости рассмотреть возможность их послабления после 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом речь шла во время селекторного совещания под председательством Шмыгаля.

Так, глава правительства поручил проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.

И, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах учитывая весенне-летний период.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные мероприятия для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил руководитель правительства.

Напомним, в Украине до конца марта действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. В "красной зоне" находится Ивано-Франковская, Закарпатская, запорожская и Луганская области, остальные регионы — в желтой или оранжевой зонах.

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