Архив собран Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Крупнейший в Украине онлайн-архив документов за XX век собрал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщается в пресс-релизе Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", исследователи оцифровали свыше 1 миллиона 200 тысяч документов, касающихся периода оккупации Киева 1941-1943 годов, трагедии Бабьего Яра, переселения еврейского населения в довоенное время.

Среди них – актовые книги ЗАГСов, справочные картотеки, фонды районных управлений, дипломатические документы, письма и фото участников исторических событий. Данные постоянно обновляются.

Читайте такжеВ Киеве почтили память убитого журналиста Шеремета (фото, видео)Отмечается, что эти документы позволяют получить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру, их родственниках, персонализировать истории этих людей, а также раскрыть ранее не известные факты.

"Благодаря онлайн-архиву огромная база документов станет доступной для ученых, родственников жертв, для каждого украинца и мирового сообщества. В частности, и материалы, которые много лет были засекречены. Эта информация поможет людям узнать правду о прошлом своей семьи и о нашей истории, – отметила заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.

Она добавила, что нужно учитывать, что состояние оригинальных документов, которые находятся в архивах, со временем может ухудшаться. Поэтому перевод в диджитал-формат будет способствовать сохранению национального архивного фонда, подчеркнула Фурман.

Сообщается, что сейчас в онлайн-архиве уже доступны документы из четырех учреждений Киева (Государственного архива города Киева, Государственного архива Киевской области, Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Центрального государственного архива общественных объединений Украины), а также Государственного архив Ивано-Франковской области. Вскоре на сайте будут обнародованы материалы из Отраслевого государственного архива СБУ.

За годы нацистской оккупации в Бабьем Яру погибли до 100 тысяч человек. Нацисты пытались скрыть свое преступление, а советская власть по идеологическим соображениям сначала замалчивала, а позже искажала информацию о трагедии. В рамках проекта "Имена" Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" оцифровывает архивные документы, а также составляет максимально полный и точный список убитых в Бабьем Яру, проводит системную работу по поиску до сих пор не известных имен жертв, воссозданию их биографий.

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр " - это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

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Автор: Инна Андалицкая