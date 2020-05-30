В Украине отменили обязательную обсервацию для приезжающих для сдачи ВНО

Эта норма касается участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Кабмин смягчил карантинные ограничения для тренеров спортклубов старше 60 лет и лиц, прибывающих в Украину из-за границы и с оккупированных территорий для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО-2020

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. "Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований", - отметил он.

Эта норма касается в том числе и участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма.

Согласно постановлению правительства № 424 от 29 мая, внесено изменение в порядок проведения обязательной обсервации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО-2020. В частности в этом году основная сессия внешнего независимого оценивания будет происходить с 25 июня до 17 июля. В нынешнем году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. Также детей просить придерживаться социальной дистанции.

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