СМИ опубликовали протокол допроса свидетеля, который подтверждает, что активист уклоняется от службы.

СМИ опубликовали протокол допроса свидетеля в уголовном деле антикоррупционера Виталия Шабунина по уклонению им от военной службы и подделке документов. Эти показания подтверждают факты нарушений со стороны Шабунина, пишет "Закон и бизнес".

В частности, ГБР допросило журналиста Владимира Бойко. Он служит в той же бригаде ТрО, где числится Шабунин и основатель благотворительного фонда Дмитрий Шерембей.

"Для фиктивного оформления на службу Шабунина В.В. "задним числом" были внесены изменения в приказ командира воинской части А7376 (по строевой части) от 25.02.2022. При этом Шабунин военную присягу не принимал", - сказано в протоколе.

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Как утверждают военные, в 2022-2023 годах Шабунин и Шерембей служили фиктивно, получая зарплату и ежемесячную премию 30 тыс. грн за выполнение боевых задач. Но часть денег передавали командиру в/ч за то, чтобы уклоняться от службы и проживать дома. Так, только в 2022 году Шабунин получил денежное довольствие "за выполнение задач" в размере 584 тыс. грн.

Шабунина и Шерембея связывает общественная организация "Центр противодействия коррупции", созданная ими в 2012 году. Согласно показаниям Бойко, первое время они устраивали заказные митинги для фармацевтических компаний, оказывали услуги по обналичиванию денег. А позже Генпрокуратура открыла дело по краже с использованием счетов ЦПК 2,5 млн дол. средств, выделенных правительством США на аттестацию сотрудников прокуратуры.

В протоколе допроса приведен целый ряд доказательств, свидетельствующих об отсутствии Шабунина на военной службе. Так, летом 2022 года он появлялся в Запорожье, а позже воспользовался дружескими связями с руководством НАПК, которое подписывало письма о его липовых командировках.

Таким образом, антикоррупционер постоянно проживал в Киеве, где его часто замечали в ресторанах. При этом, несмотря на якобы службу в 2022 году, он задекларировал доход от предпринимательской деятельности в размере более 1,5 млн грн, в 2023 году – более 2,2 млн грн.

В то же время, в протоколе допроса описаны подробности, как Шабунин присвоил автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, ввезенный из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.

Также, по данным свидетеля, антикоррупционер использовал свою фиктивную службу в армии для того, чтобы приостановить рассмотрение старого уголовного дела об избиении им журналиста в 2017 году.

Напомним, ранее Командование Сил ТрО обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" Шабунин, за предоставление ему незаконных командировок и выплат.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

От службы в армии, по данным СМИ, уклоняются многие другие журналисты и антикоррупционеры. Среди них: муж соучредительницы ЦПК Дарьи Каленюк – Орест Рудый, журналисты Юрий Николов и Юрий Бутусов, руководитель "Фундации DEJURE" Михаил Жернаков, главный редактор движения "Чесно" Александр Салиженко и главный редактор "НВ" Виталий Сыч.