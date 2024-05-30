По его словам, воины чувствуют разницу между жизнью на линии соприкосновения и в мирных городах.

Война по-другому воспринимается не только на поле боя, но и в тылу. Для бойцов, приезжающих с передовой в отпуска или на лечение, эта разница особенно разительна и болезненна.

Об этом заявил офицер 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Ярослав Галас в интервью УП.

"В тылу нет войны - я видел это на лечении и реабилитации. Мотивированные мужчины закончились, а другие не хотят воевать. Смотрят на военного, как на врага, - не ТЦК-шник с повесткой. Некоторые ребята из-за этого не носят форму в отпусках", - отметил он. Видео дня

Военный отметил, что он недавно ездил за пополнением. Перед ним выстроили 50 человек, прошедших многомесячную подготовку на полигоне.

"Кто-то стоит наготове с пачкой медицинских документов о болезнях, на кого-то посмотришь и понимаешь - всю жизнь пил. Так я смог выбрать только одного! У нас страшный дефицит бойцов, но брать людей, чтобы просто заполнить штатку, я не буду. Потому что толку от них никакого, скорее обуза", - признался военный.

Причину, почему здоровые мужчины не хотят воевать, Анатолий видит не только в отсутствии мотивации, но и особенностях мобилизации. Он отметил, что сейчас мобилизуют ради показателей, на качество не смотрят.

"Когда осознаешь, что, возможно, идешь только в одну сторону, то смотришь на жизнь по-другому, понимаешь, что главное... Что главное для меня? Я давно готов ко всему, но для меня важно, выдержит ли мама. Она уже в летах, и когда в Роботино со мной 9 дней не было никакой связи, очень сильно подала. Поэтому каждый раз, когда иду, думаю о ней", - рассказал Галас.

В начале февраля с Анатолием связался командир и приказал прибыть на командно-наблюдательный пункт. Главный сержант тогда выполнял боевую задачу в Роботино и смог выйти только ночью. Ему коротко сообщили о командировке в Киев на церемонию вручения государственных наград.

"Я не знал, за чем именно еду, предварительно со мной на эту тему никто не говорил, там вручали разные награды. И только в Киеве в Мариинском дворце подошел работник и сказал, что это Звезда Героя Украины. А дальше началась церемония с участием Президента, Залужного, Буданова... Это было неожиданно. Думаю, что высшую награду мне вручили за все, что я делал с начала войны, - всегда шел на боевые, никогда не давал заднюю. И не только я, а вся наша горно-штурмовая рота, все ребята, которые продолжают воевать, и которые погибли. Это и их награда", - поделился военный.

После награждения Анатолий вернулся в подразделение и продолжает службу. Он имеет свои армейские привычки, которых придерживается на боевых заданиях, - например, не брать трофейного оружия, не пользоваться вражеской амуницией (за исключением раций), не фотографироваться на позициях.

"Мое отношение к службе не изменилось - я спокойно работаю и нос не деру. Стараюсь быть справедливым, занимаюсь тем, чтобы у пехоты было все необходимое - боекомплект, защита, еда, вода. Потому что когда ребята идут на боевые, должны быть обеспечены по максимуму. Звезду Героя я отправил домой, ни разу не надевал ее. Сделал только одно фото после награждения и сбросил маме. Я знаю, ей за меня не стыдно", - добавил Герой Украины.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Раде предлагают увеличить срок на обновление учетных данных гражданами с 60 до 150 дней. В Минобороны Украины говорят, что свои данные уточнили уже 1 млн. 300 тыс. человек. Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин говорит, что растягивать процесс уточнения на 90 дней без определенного форс-мажора не стоит, ведь украинской армии нужно усиление "здесь и сейчас".

Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, также нужно обновлять свои данные. Это должны сделать все, кто уже достиг 18 лет.

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