Предприниматели не скрывают - они общались с оккупантами, потому что Тростянец был на пороге голода. Они якобы договорились с россиянами, что во время перевозки муки кто-то из пекарей оставался в заложниках. Зато путинские воины могли брать в заведении все, чего пожелают.

В Тростянце Сумской области ресторан, который после начала оккупации города владельцы превратили в пекарню, "загремел" в скандал. Все - из-за вероятного сотрудничества заведения с оккупантами.

Люди рассказывают, что стояли в очереди по 5-6 часов, чтобы получить хотя бы ломоть хлеба, который пекарня раздавала бесплатно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мы просто собрались бригадой 11 человек. Пока был свет, за сутки мы выпекали 1,5 тысячи буханок. А как света не стало - на генераторе мы выпекали где-то от 600 до 800", - рассказывает предприниматель Мирослав Шило.

По словам местных жителей, местной власти во время оккупации в городе не осталось. Зато "хозяйничали" оккупанты и приходили угрожать работникам пекарни, чтобы те прекратили работу.

"С одной стороны они раздавали хлеб людям, по полбуханки, а с заднего двора кормили россиян. Это подвиг или что это?"- говорит городской голова Тростянца Юрий Бова.

Мэр Тростянца во время оккупации из города уехал. Уверяет, что тогда ситуацию держал под контролем, а в городе хлеб был - просто выпекали его подальше от глаз оккупантов.

Теперь против Мирослава и его партнеров из пекарни возбудили уголовное дело из-за коллаборации. Один из членов коллектива ходил на переговоры к оккупантам. У следствия и мэра города возникает вопрос: откуда в пекарне брали муку и горючее для генератора. И считают, что работники заведения вступили в сговор с россиянами, последние, мол, и завозили награбленную муку с одного из предприятий. По словам Шило, у владельцев пекарни были договоренности с оккупантами: пока перевозили муку, кто-то из пекарей оставался в заложниках.

Кроме того, владельцы пекарни транслировали, что происходило возле их заведения в Facebook. Местные власти считают это подозрительным, ведь за само наличие телефона оккупанты могли расстрелять, не говоря уже о съемках видео и публикации их в соцсетях.

"Это вопрос больше к правоохранительным органам, где здесь предел волонтерства и предел коллаборации", - говорит Юрий Бова.

Напомним, что оккупанты зашли в Тростянец в первый день полномасштабного вторжения России на украинские территории.

4 марта глава Сумской ОВА Живицкий заявил, что военные РФ заблокировали город. Они взяли под контроль подстанцию скорой помощи, не позволяя медикам выезжать на вызовы. Также захватчики разграбили магазины и угрожали населению.

Через несколько дней оккупанты устроили в Тростянце настоящий террор – они стянули сотни единиц военной техники и, установив посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Теперь многие местные дома непригодны для жизни.

Тростянец был освобожден от оккупантов 26 марта. Это удалось сделать силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", с помощью бойцов из территориальной обороны и местных партизан.

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