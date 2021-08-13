Его заметили полицейские.

На Сумщине подросток босиком шел домой после лечения в реабилитационном центре.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Во время патрулирования территории Сумского района полицейские увидели подростка, который босиком шел по трассе.

Парень находился довольно далеко от ближайших населенных пунктов, поэтому полицейские решили остановиться. Они спросили, не нужна ли ему помощь.

Читайте также"Настоящий сюрприз": иностранец сделал предложение своей девушке в Тоннеле любви на Ривненщине (фото)В ходе общения выяснилось, что подросток живет в городе Шостка и в связи с отсутствием средств идет домой пешком.

Оказалось, что тот проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы.

Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень находится дома.

Его мать выразила благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу.

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Автор: Людмила Жерновская