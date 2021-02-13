Сейчас мать девочки лишена родительских прав, ребенок проживает с бабушкой и дедушкой.

В Сумах за сексуальное насилие, совершенное в отношении 6-летней девочки, мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, соответствующее решение вечером 12 февраля вынес Заречный суд города Сумы.

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«Сумской местной прокуратурой в суде доказана вина 34-летнего сумчанина в совершении сексуального насилия в отношении малолетней девочки (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины). По приговору суда от 12 февраля обвиняемый признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы», - отметила пресс-секретарь ведомства.

По информации Науменко, мужчина около года проживал в Сумах с гражданской женой и ее 6-летней дочерью. 18 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что женщина находилась в другой комнате, он совершил в отношении девочки сексуальное насилие. Через два дня ребенка забрали к себе бабушка с дедушкой.

Девочка жаловалась на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт насилия подтвердился.

Приговор обвиняемый ждал в СИЗО, но свою вину отрицал.

Сейчас мать девочки лишена родительских прав, ребенок проживает с бабушкой и дедушкой.

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Автор: Виталий Кохан