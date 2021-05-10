Самым активным мамам вручены благодарности Киевского городского головы.

В парке партизанской славы провели мероприятие «Счастливые семьи - сокровище страны» к Международному дню семьи и Дню матери.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

«В городе проживает около 15 тысяч многодетных детей и почти 700 матерей-героинь. Буквально вчера 15 мам получили звание «Мать-героиня». Но для меня каждая мама, независимо от того, сколько у нее детей, уже является героиней. Всю свою любовь, всю свою ласку она вкладывает в ребенка», - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она вручила благодарности Киевского городского головы активным мамам за 2020-2021 годы и отметила семьи, прожившие в браке более 45 лет.

Также участники мероприятия посмотрели концерт с участием детей, семей и творческих коллективов города, посмотрели фотовыставку «Крепкие семьи столицы».

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Международный день семьи и День матери: что известно о празднике

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Вслед за США этот день стали отмечать и в других странах.

В Украине праздник впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. В 1939 праздник запретила советская власть. В 1999 году его снова начали отмечать во второе воскресенье мая после указа президента Леонида Кучмы.

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Автор: Светлана Закелова