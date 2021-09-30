В Северодонецке в следующем году откроют новый хирургический комплекс Луганской областной больницы. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Комплекс создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Его не только построят, но и оснастят современной медицинской техникой.

"Проект рассчитан на 2 года. В этом году мы получили 34 млн, а в целом объект будет стоить чуть больше 300 млн гривен. Потому что это не просто стены - в эту сумму входит и оборудование, а оно дорогое", - пояснил глава ОГА.

Кроме того, Луганская областная государственная администрация ведет переговоры и ищет возможность открыть также отделение челюстно-лицевой хирургии и приобрести необходимое оборудование для его спецификации.

"Ту очередь, которую мы запланировали на этот год, мы своевременно закончим. В декабре примем работы. А в следующем году будем открывать готовое современное, новое отделение хирургии", - добавил Гайдай.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также стартовало создание областной многопрофильной больницы в Краматорске. Современный медицинский комплекс будет оказывать помощь жителям Донецкой, а также соседних Луганской и Харьковской областей.

Автор: Иван Бойко