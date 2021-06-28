Денисова отметила, что оккупанты отобрали у этих граждан право на свободу, но не могут лишить права думать и любить свою страну.

В российских концлагерях и застенках и на оккупированных территориях удерживают более 400 украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на торжественном заседании парламента по случаю 25-летия принятия Конституции.

Она подчеркнула, что государство не может гарантировать соблюдение прав человека на оккупированных территориях.

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"405 граждан, из которых 44 - военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях. Мы знаем имя каждого", - сообщила Денисова.

Она отметила, что оккупанты отобрали у этих граждан право на свободу, но не могут лишить права думать и любить свою страну.

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Автор: Надя Пришляк