Парламентарий считает, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались.

Правительства европейских государств, которые помогают беженцам из Украины, ориентированы на адресную помощь украинцам на своей территории, а не через Киев. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, сообщает Радио Свобода.

По его словам, найдется мало государств, которые будут помогать беженцам через правительство Украины.

"Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки. Поэтому мне представляется, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались", – сказал Цымбалюк.

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Он также отметил, что со временем вероятность того, что семьи украинских беженцев будут возвращаться домой, уменьшается, поэтому обеспечить для них достойные условия возвращения является задачей государства.

"Каждый день промедления возвращения украинцев домой мы теряем шанс, чтобы вообще эти люди вернулись", - отметил депутат.

Особенно, по его словам, это касается трудоспособного населения.

"Люди с детьми устраиваются на работу, устраивают детей в учебные заведения – а это делает невозможным или уменьшает шанс вернуться в будущем домой... Это вызов, который решается непросто, но я верю, что здесь должен срабатывать и патриотизм, и национальная составляющая. Никто ответственности с власти не снимает: задача украинской власти - создать условия, чтобы украинец знал, когда вернуться, куда вернуться, и был убежден, что его здесь ждут не только морально, а еще и материально", – сказал Цымбалюк.

Идея Зеленского по помощи беженцам - детали

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в украинский бюджет. Так, журналистка сказала, что в Германии продолжаются дискуссии относительно того, стоит ли выплачивать помощь мужчинам призывного возраста, которые выехали из Украины. Зеленский ответил, что это решение Германия должна принять самостоятельно.

"Есть такой момент: человек выехал из Украины и получает помощь от Германии. Но бывает такое, что человек получает поддержку и от вас, и от нас. и поэтому я всегда говорил, что для нас было бы гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, предоставляя деньги в бюджет Украины. А потом уже Украина перераспределяла бы эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек", – заявил Зеленский.

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