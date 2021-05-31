Среди польских предпринимателей существует большой спрос на иностранных работников.

Польша планирует упростить трудоустройство для украинцев и других иностранцев для борьбы с дефицитом на рынке труда.

Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, сообщают Dziennik.pl и Polskie Radio 24.

В частности, планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения и убрать некоторые другие формальности. Кроме этого, власти собираются перевести в электронный формат процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев. Также продолжается работа над новой миграционной политикой страны.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы и в которых поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они также привезли свои семьи, и они строили наш ВВП вместе с нами", - заявила Михалек.

Она также добавила, что среди польских предпринимателей существует большой спрос на иностранных работников.

"Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что им мало рук, чтобы работать не только в таких отраслях, как торговля, строительные услуги, но и в других сферах, таких как ИТ", - отметила Михалек.

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Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают работников из Украины и Беларуси.

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Автор: Александр Топчий