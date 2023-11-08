В 2024 году будут вводные тесты по четырем учебным предметам.

Сегодня парламент не принимал решения об отмене заочного обучения. Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил, что сегодня парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года" (регистрационный номер 10092).

По его словам, в первоначальном тексте закона предлагалось, чтобы в 2024 году не проводили набор поступающих для получения степени высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме. Он отметил, что это требовало серьезного обсуждения. По его словам, закон о проведении государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года надо было принимать срочно, поэтому норму об отмене заочной и вечерней формы обучения убрали из законопроекта.

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"Это убрали ко второму чтению. Этого нет в принятом законе. Это будет отдельным законом и этот вопрос будет обсуждаться", - сообщил Грищук.

Народный депутат Украины Наталья Пипа, одна из авторов законопроекта, сообщила, что законопроектом № 10092 об организации вступительной кампании 2024 года, который сегодня принят как закон, предусмотрено, что будут вступительные тестирования по четырем учебным предметам: украинский язык, математика, история Украины и предмету на выбор.

В Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования

Как сообщал УНИАН, недавно вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что в Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования.

В частности, вместо заочного или вечернего обучения будет внедрено дистанционное. Отмечал, что она должна быть отменена с 2024 года.

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