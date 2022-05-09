В Офисе президента Украины заверили, что не будут сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где сейчас прекратились боевые действия, несмотря на угрозу возвращения оккупантов.

На этом подчеркнул заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Люди не могут жить на руинах. Необходимо все привести в порядок", - сказал он.

Кирилл Тимошенко также рассказал о ситуации на Сумщине и Киевщине по состоянию на 9 апреля.

Так, по его словам, сейчас продолжаются работы по разборке завалов Ахтырской ТЭЦ и уборке улиц в Тростянце.

В Киевской области в течение суток подключили к электроснабжению 9 000 потребителей, а в Ирпене на 66% восстановлено газоснабжение.

"Без газа на Киевщине остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию", – сказал Тимошенко и призвал граждан сразу звонить в полицию и ГСЧС в случае, если увидели любой опасный предмет.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков спрогнозировал, пострадавшие в результате военных действий украинские города можно отстроить в течение двух лет.