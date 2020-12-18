«Глава полиции» Севастополя заявил своим подчиненным, что «в городе полицию не уважают и не боятся», а «надо сделать, чтобы боялись».

В аннексированном Севастополе здание местного «управления МВД» обнесут колючей проволокой, чтобы «люди боялись полиции».

Об этом сообщает местное издание «Подъём» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, глава полиции Севастополя полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчинёнными заявил, что «в городе полицию не уважают и не боятся», а «надо сделать, чтобы боялись».

Спустя несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты «Егоза» на сумму 71 тыс. 340 руб. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание «министерства» к 14 января 2021 года.

При этом в пресс-службе управления МВД по Севастополю заявили, что ничего не знают о таком госзаказе.

Оккупация Крыма Россией: хронология событий

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская