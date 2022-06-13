В то же время недовольство и сопротивление местного населения в городе растет.

В оккупированном Мелитополе оккупанты продвигают советские нарративы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он рассказал, что пообщался с жителями Мелитополя, которые три месяца находились в оккупированном городе.

"На сегодня сопротивление только растет. Даже те люди, которые изначально были согласны с российской оккупацией, сегодня уже недовольны теми советскими нарративами, которые пытаются продвигать рашисты. Это даже не российские нарративы, а нарративы Советского Союза", - сообщил Федоров.

Он также рассказал, как прошел день России в оккупированном Мелитополе. По словам Федорова, никто не пришел "отмечать" это событие, в центральном городском парке людей было меньше, чем в обычный день мирной жизни. Российские оккупанты пытались торжественно вручать российские паспорта, но желающих было только 15 человек.

"Кульминацией "праздника" была провокация, которую организовали сами оккупанты – это подрыв возле офиса в центре города. Это офис, в котором они разместили так называемое "мвд". Это место находится под усиленной охраной с вооруженными людьми, поэтому рядовые граждане туда не могут попасть. Взрыв произошел в мусорке у входа в это здание. Они совершили взрыв в конце празднования, конечно, обвинили в этом партизанское движение", - рассказал он.

Федоров утверждает, что во время этого взрыва пострадали как гражданские люди, так и коллаборанты, которых оккупанты уже не первый раз пытаются "зачистить".

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты в Мелитополе опозорились, пытаясь изобразить поддержку российского режима в городе в так называемый "день России".