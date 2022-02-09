По словам родственников задержанных, обыски начались около 4 утра. Следственные мероприятия прошли быстро, уже в 7 утра задержанных отвезли в УФСБ Крыма.

Россия продолжает преследовать крымских татар / facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Крыму сегодня утром в домах крымских татар российские силовики провели обыски, после чего нескольких человек задержали.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"По информации наших региональных активистов, утром в нескольких домах крымских татар в разных регионах Крыма проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

Родственники задержанных сообщают о том, что обыски начались около 4 утра. Следственные мероприятия прошли быстро, уже в 7 утра задержанных отвезли в УФСБ Крыма.

По данным правозащитников, после завершения обысков были задержаны: 1) Османов Ансар Исмаилович, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Гагарина 11; 2) Абдулвапов Аметхан Неджипович, Симферополь, Белое-5, ул. Куркчи 20; 3) Мустафаев Марлен Рамисович, Белогорск, с. Белая Скала; 4) Сейтосманов Эрнест Казимович, Севастополь, Балаклавский р-н, село Тыловое ул. Лазурная.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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