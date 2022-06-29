Особое внимание - крупным торговым центрам.

В Одесской области в связи с попаданием вражеской ракеты в Торговый центр в Кременчуге начали проверку требований безопасности во всех заведениях в сфере обслуживания.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, отметив, что сегодня враг нанес по Одесскому региону несколько ракетных ударов.

По его словам, после того, как вражеская ракета попала в торговый центр города Кременчуг, где погибли и пострадали много людей, он создал специальную комиссию.

"Эта комиссия уже проверяет соблюдение всех существующих требований организации безопасности населения во всех учреждениях в сфере обслуживания. В первую очередь, в крупных торговых центрах. В случае выявления нарушений, виновные будут нести уголовную ответственность", - подчеркнул Марченко.

Он также призвал жителей Одессы и области не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более тысячей гражданских. Сейчас известно о 18 погибших, за медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализировали. Во время разбора завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел.