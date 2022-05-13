В телефоне мужчины обнаружено много Telegram-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора, а также российских СМИ.

В Одессе задержан подозреваемый в пособничестве оккупантам, который называл себя в мобильных приложениях Владимиром Путиным.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, 12 мая на улице Курской был остановлен мопед, водитель которого вызвал подозрение.

"Остановлен мужчина, который передвигался на мопеде. Во время проверки его телефона обнаружено очень много Telegram-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора, а также российских СМИ", - сообщила Марченко.

Она подчеркнула, что мужчина во всех мобильных приложениях называл себя "Владимиром Путиным".

"Что ж, теперь "Володю" проверяют в соответствующих органах", - сказала пресс-секретарша.

Как сообщал УНИАН, власти Российской Федерации пытались использовать криминалитет с целью расшатать ситуацию в Одесской области. Правоохранители задержали крупную преступную группировку.

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