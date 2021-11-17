Судьи обратились в ВСП, который направит обращение в Офис генерального прокурора.

В Одессе неизвестные написали ложные жалобы на троих судей, якобы получивших по 3 тыс. долл. взятки.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что от судей Хозяйственного суда Одесской области Наталии Петренко, Олега Цисельского, Татьяны Дьяченко и Екатерины Погребной в Высший совет правосудия (ВСП) поступили сообщения о вмешательстве в их профессиональную деятельность.

Судьи проинформировали, что от имени различных якобы участников дел поступили заявления, в которых отмечено: Петренко, Дьяченко и Погребная во время рассмотрения находившихся в их производстве дел получили по 3 тыс. долл.

Как отметил в сообщении Цисельский, его ознакомили с письмами, адресованными председателю вышеназванного суда, где было отмечено, что он выступал "гарантом" передачи денег Дьяченко и Погребной с целью принятия соответствующих судебных решений по определенным делам.

В заявлениях также указано, что их копии направлены в ВСП для дальнейшей проверки. В ответ на запросы к предполагаемым авторам заявлений получен ответ: ни они, ни их представители не имеют никакого отношения к их написанию.

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Ложные обвинения содержат признаки правонарушения, предусмотренного статьей 383 УКУ, - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

По мнению судей Хозяйственного суда Одесской области, такие действия направлены как на их дискредитацию, так и судебной системы в целом.

"Случаи, имеющие признаки уголовных правонарушений, должны быть должным образом исследованы правоохранительными органами...", - говорится в сообщении ВСП.

ВСП решил сделать соответствующее обращение в Офис генерального прокурора и правоохранительные органы с тем, чтобы случившееся было всесторонне расследовано.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе судья Малиновского районного суда Александр Гарский наказал двух воришек чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

Автор: Лариса Козовая