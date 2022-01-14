Собранные средства передали семье мальчика - четвероклассника Максима Леонова, который борется с онкологией.

В Одессе сервисный центр МВД посетили колядники, чем очень удивили и работников ведомства, и его посетителей.

Как говорится в сюжете ТСН, дети вместе со взрослыми были одеты в традиционные украинские костюмы и выполнили несколько известных колядок: засеяли помещение зерном и поздравили присутствующих со Щедрым вечером и Старым Новым годом.

Таким образом колядующие решили помочь собирать деньги на лечение одесского четвероклассника Максима Леонова: у мальчика диагностировали онкологию. Он уже прошел несколько сеансов лучевой терапии. Но семье нужны деньги для дальнейшего лечения.

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Поэтому дети решили поддержать сверстника. Полученные сладости колядники оставили себе, а вот собранные средства передали семье Максима.

"Хотели ему помочь поверить в чудо, чтобы помочь ему собрать деньги на лечение. Людям очень понравилось, и наша миссия была выполнена. То есть мы смогли людям дать хорошее настроение", - рассказала участница творческого коллектива София Кузьмина.

"Как неожиданно, так и приятно. В таком месте и с такой благородной миссией, конечно, приятно. Молодцы дети, дай Бог, чтобы всем детям был мир и здоровье", - отметил один из посетителей центра МВД.

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