По словам Кима, в области также увеличат количество "Пунктов несокрушимости".

На Николаевщине будет сокращена продолжительность комендантского часа.

"Мы будем менять комендантский час везде, кроме деоккупированных территорий. Он будет с 00:00 до 05:00, чтобы бизнес мог работать больше. Также мы снимем все ограничения по продаже алкоголя, кроме военных и спецслужб", - сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, в области также увеличат количество "Пунктов несокрушимости".

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Глава ОВА также добавил, что в Николаеве планируют открыть место, где смогут оставаться волонтеры, которые возвращаются с недавно деоккупированных территорий.

Комендантский час в Украине: что известно

С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области был введен комендантский час и светомаскировка в режиме полного затмения с 22:00 до 06:00.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о планах по сокращению комендантского часа, отмене запрета продажи алкоголя и по установлению елки.

До этого на Ривненщине сократили время комендантского часа. Также там отменили приказ об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками.